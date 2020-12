Legale maar verwoestende drugs flakka en 3-mmc in opkomst: verslavingszorg slaat alarm

Update Bestellin­gen geannu­leerd door boerenpro­tes­ten bij distribu­tie­cen­tra

20:05 Als gevolg van boerenprotesten bij distributiecentra van verschillende supermarkten, vrijdag en zaterdag, is een aantal bestellingen niet bezorgd. In Raalte (Overijssel) blokkeren boeren sinds vrijdagavond met trekkers de ingang van een bevoorradingscentrum van Jumbo. In Zwolle voerden boeren actie bij een distributiecentrum van Albert Heijn en ook in de Gelderse plaatsen Oosterhout en Geldermalsen werd actie gevoerd.