Lege klaslokalen door griepgolf. ‘Er moet nu écht wat worden gedaan aan het lerarentekort’

De lege vervangingspoules zijn een probleem dat de onderwijsbond naar eigen zeggen jaren geleden al zag aankomen. ,,De voorwaarden in de poules zijn slecht, waardoor er veel uitloop is geweest. Denk aan slechte payrollcontracten, veel onvoorspelbaarheid en lage lonen. Oudere leraren in de poules hebben de afgelopen jaren een andere baan gezocht met betere voorwaarden. En starters in de poules hebben een vaste baan op een school gekregen, want door het huidige lerarentekort hoeven ze niet eerst ervaring op te doen in de poules.’’



Volgens vervangingspool PON, die vervanging regelt voor 120 scholen in Oost Nederland, worden veel ziektegevallen opgelost door klassen samen te voegen of directeuren voor de klas te zetten. ,,Maar dat moeten de scholen niet doen’’, stelt PON-coördinator Hans te Lindert in De Gelderlander. ,,Om goed duidelijk te maken dat er een lerarentekort is, moeten scholen leerlingen naar huis sturen in plaats van met plofklassen te werken.’’



Op de website lerarentekortisnu.nl is te zien dat veel klassen deze maand inderdaad noodgedwongen naar huis zijn gestuurd. Maar volgens de onderwijsbond registreren lang niet alle scholen hun zieke docenten op deze site, en is het probleem nog veel erger. Volgens de site, die in het leven geroepen is door de actiegroep van leraren in het primair onderwijs, konden vandaag ruim 1300 leerlingen geen normaal onderwijs volgen.