Lege winkelpanden in het hele land: 'we hebben te veel winkels'

22 september OOSTERHOUT - Een van een boom vallende tak is zaterdagavond recht op de voorruit terecht gekomen van een auto die op de Bredaseweg in Oosterhout reed. De bestuurder is ernstig gewond geraakt bij het ongeval en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.