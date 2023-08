Leidse farmaceut Janssen wil vaccinafdeling grotendeels sluiten

De plannen moeten onder meer nog langs de ondernemingsraad, aldus een woordvoerster van het bedrijf, die berichtgeving over de mogelijke sluiting in de Telegraaf bevestigt. Bij het bedrijf in Leiden werken in totaal ongeveer 2500 mensen. Een kwart van hen is onderdeel van de afdeling infectieziekten en vaccins. Tot die afdeling horen meerdere onderzoeksprogramma’s.

Janssen vergaarde tijdens de coronapandemie grote bekendheid omdat het een eigen coronavaccin had ontwikkeld. Een groot voordeel van het middel was dat men met één prik al beschermd was. In 2021 prees toenmalig coronaminister Hugo de Jonge het vaccin aan met de slogan ‘dansen met Janssen’. Veel jongeren gaven daar gehoor aan. Zij mochten dan een dag na hun prik al naar bijvoorbeeld een horecagelegenheid gaan. In de weken daarop leidde dat tot veel coronabesmettingen omdat het middel eigenlijk pas na twee weken optimaal werkte. Ook had de prik van Janssen een lagere beschermingsgraad dan de mRNA-vaccins van bijvoorbeeld Moderna.