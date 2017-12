Leidse huisarts verdacht van ontucht en filmen van minderjarige meisjes in praktijk

Een 37-jarige huisarts uit Leiden wordt verdacht van het stiekem filmen van minderjarige meisjes en volwassen vrouwen in drie verschillende praktijken. Ook zou hij 'in de privésfeer'ontucht met drie minderjarige meisjes hebben gepleegd.

De man zit al sinds donderdag 24 oktober vast. De raadkamer in Den Haag heeft vandaag zijn voorarrest met 60 dagen verlengd.

De zaak kwam naar buiten toen ouders van één van de minderjarige slachtoffers op 5 oktober aangifte tegen de man deden. Na een onderzoek van enkele weken is hij op 24 oktober aangehouden. Daarna zijn er nog twee zaken aan het licht gekomen.

De ontucht is voor zover bekend gepleegd in drie verschillende praktijken in de Randstad, buiten Leiden. Daar werkte de man als inval-huisarts. Tot nu toe heeft de politie twee van de praktijken gelokaliseerd, zegt een woordvoerder van het OM. De patiënten van die twee praktijken zijn op de hoogte gebracht van de misstanden. ,,De gefilmde patiënten zijn kinderen van de basisschoolleeftijd tot en met volwassen patiëntes." Van de derde praktijk is de locatie niet bekend.

Invaller

De politie heeft de computer en de telefoon van de man in beslag genomen. Op de apparaten zijn de stiekem gemaakte opnames van naakte patiëntes aangetroffen. De huisarts was in alle drie de praktijken tijdelijk werkzaam als invaller.