Leidse studenten maken ondanks corona toch kennis met de stad

Stijgende coronacijfers trokken bijna een streep door de introductieweken in de universiteitssteden, maar onder voorwaarden konden ze toch doorgaan. Studenten in Leiden werden dus zondag voor het eerst rondgeleid door hun nieuwe stad.

Een beetje onwennig is het wel, zondagmorgen op de Lammermarkt. Enkele tientallen aankomende studenten kijken elkaar vanaf 1,5 meter aan. Een praatje maken op die afstand wil nog niet lukken. Toch zijn de studenten blij dat ze een deel van hun medestudenten eindelijk in levenden lijve zien, na dagen alleen virtueel te zijn rondgeleid in het Leidse studentenleven.

Het coronavirus maakt alles anders aan de traditionele EL CID-week, de kennismaking met het Leidse studentenleven, die traditioneel bol staat van muziek en uitbundige feesten. Voor de studenten die de week organiseren, was het een helse klus om de 4000 nieuwe studenten een aangepast programma aan te bieden. ,,In maart konden al onze draaiboeken de prullenbak in”, zegt Mirte Haanappel, voorzitter van het EL CID-bestuur. ,,Dat maakte alles super chaotisch en druk. Maar het is ons gelukt.”

Matchfunctie

De commissie liet een digitaal platform bouwen, waar studenten kunnen kennismaken met de universiteit, de studenten- en studieverenigingen en met de stad. Veelgebruikt was de Matchfunctie - al snel de Tinderfunctie genoemd - waarmee studenten op basis van interesse aan elkaar voorgesteld werden. ,,Ik heb zo al best veel mensen leren kennen”, zegt Danielle Otten. ,,Ook spreek je elkaar tijdens de virtuele spelletjes die we speelden, zoals het Crazy 88-spel. Het is een aparte kennismaking, maar toch is het leuk.”

Op een groot videoscherm stelt het EL CID-bestuur zich voor en heet de studenten welkom op de fysieke kennismakingsdag. ,,In één dag leer jij Leiden kennen. Voor je het weet ken jij Leiden op je duimpje en behoort de Leidse rrr tot je vocabulaire.”

Quote Het virus is ellendig. Studeren draait om contact hebben, debatteren Carel Stolker, Rector Magnificus Universiteit Leiden

Drie dagen eerder was het nagelbijten voor de organisatoren van introductieweken. Door de stijgende besmettingscijfers zagen premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge zich genoodzaakt tot het geven van een persconferentie. De vraag was of de introductieweken in het geheel geschrapt zouden worden. ,,We wachtten het met spanning af. Het was een rollercoaster, maar steeds kwam er goed nieuws”, zegt Haanappel. ,,We hadden onze introdagen al heel kleinschalig ingedeeld. Eigenlijk hoefden we niets aan het programma te veranderen.”

Ze moet zich even excuseren als het traditionele EL CID-dansje begint. Sommige aanstaande studenten hebben duidelijk online geoefend en doen mee. Zelfs die bewegingen, inclusief handenwassen, zijn geïnspireerd op het allesoverheersende coronavirus.

Volledig scherm Groepen van maximaal 20 studenten lopen door de stad. © Marco Okhuizen

Rector Magnificus Carel Stolker van de Leidse Universiteit komt met zijn duimen omhoog aanlopen. ,,Geweldig georganiseerd”, zegt hij. Stolker noemt het virus ellendig voor de studenten. ,,Je moet toch kennismaken met elkaar. Studeren draait om contact hebben, debatteren. We proberen ons fysieke onderwijsprogramma daarom juist te richten op de eerstejaars, zodat die niet alleen achter de computer zitten.”

Groepen van ongeveer twintig studenten trekken een voor een door de stad. Langs de studentenverenigingen aan het Rapenburg en langs een markt waar studie- en sportverenigingen zich presenteren. Onderweg doen ze spelletjes. ,,Gezellig, zo doe je toch iets met elkaar”, zegt aankomend studente verpleegkunde Lotte Mooij. ,,Het is allemaal wat minder feestelijk dan normaal, maar ik ben blij. Ik heb al vier mensen leren kennen van mijn nieuwe studie. Dat is een mooi begin.”

Hoe blijft de Leidse introweek coronaproof? Bekijk het item uit onze Nieuws Update:

Volledig scherm Studenten Lotte Mooij: ,,Het is wat minder feestelijk dan normaal, maar ik heb al vier mensen van mijn studie leren kennen." © Marco Okhuizen