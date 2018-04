Lenteweer in aantocht, april ondanks koele week een van de zachtste ooit

De laatste dagen van april waren behoorlijk aan de frisse kant. Toch valt het maandgemiddelde bijzonder hoog uit. De temperatuur van vandaag bepaalt uiteindelijk of afgelopen april op een derde of vierde plek eindigt in het lijstje ‘zachtste sinds 1901’, meldt Weerplaza . Twee nachten kwam het ergens in den lande tot vorst aan de grond. Sneeuw viel er nergens. De zomer stak zelfs een aantal keren de kop op. Op vier dagen steeg het kwik naar 25 graden of hoger. 19 en 20 april bleef het op het warmste plekje net onder de 30 graden.

Roet

De regen gooide dit weekend wat roet in het barbecue-eten. Er kwam een flinke bak water omlaag, die op een aantal plaatsen voor overlast zorgde. Afgelopen nacht regende het hard en viel er op uitgebreide schaal 25 tot 50 mm, waardoor de maandsom bijna overal boven het normale uitkwam. Zon kregen we in april zo’n beetje naar verwachting. Sommige regio’s zelfs bovengemiddeld. De Bilt registreerde 175 uur zonneschijn, dicht bij de normale hoeveelheid van 174 uur. Twee warme periodes leverden de meeste zonuren op en zeven aprildagen krijgen het predicaat ‘zonnig’.

Vandaag is de kou nog niet direct uit de lucht. Het blijft regen- en stormachtig. De zon laat zich in het oosten wel zien en daar gaat het richting de 16 graden, maar in het westen blijft het met een graad of 12 aan de kille kant. Ook morgen lijkt het, voorzien een straffe westenwind, die kant op te gaan.



Na woensdag gaat het roer om. De regen droogt op en het wordt een graadje of 15. Donderdag doet met een paar graden minder even niet mee. Vrijdag luidt met 15 graden het mooie weer in en zaterdag wordt met zo’n 18 à 20 graden een mooie voorjaars- en bevrijdingsdag.