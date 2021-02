Lenteweer lokt Nederland massaal naar parken: politie grijpt in, burgemeester Halsema is negeren coronaregels beu

VideoHet mooie weer en de extreem zachte temperaturen hebben woensdagmiddag in een aantal steden een grote toeloop op de parken veroorzaakt. Op sommige plaatsen was het vanmiddag zo druk dat gemeenten en politie ingrepen, zoals in het Vondelpark. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam reageerde woedend op de ‘massale overtreding van de coronaregels’ en overweegt een ‘afkoelperiode’ voor het park.

In het Vondelpark in Amsterdam stonden naar schatting zo'n 3000 mensen bij elkaar zonder afstand te houden en mondkapjes te dragen. Uit ‘boomboxen’ klonk muziek, vanuit bakfietsen werd lachgas verkocht, meldde een ooggetuige aan deze krant. De politie riep bezoekers omstreeks 18.30 uur via een megafoon op het park te verlaten wegens de grote drukte. Agenten benaderden bezoekers ook persoonlijk met het verzoek om te vertrekken en afstand te houden.

De gemeente Amsterdam riep bezoekers aan het eind van de middag al op om te vertrekken. “Verlaat het Vondelpark! Het is daar te druk en op sommige plekken staan mensen te dicht op elkaar”, twitterde ze. De drukte werd volgens een woordvoerster nauwlettend in de gaten gehouden en de politie was al ter plaatse. ,,We monitoren het en hopen dat de mensen weg gaan en een ander plekje opzoeken”, verklaarde de zegsvrouwe tegenover Het Parool.

Afkoelperiode

Burgemeester Femke Halsema is niet te spreken over de grote drukte in het park. “Dit is opnieuw een massale overtreding van de coronamaatregelen. De aanwezigen tonen geen enkel respect voor iedereen in de stad die zijn best doet om meer besmettingen te voorkomen”, aldus Halsema. De driehoek (justitie, burgemeester en politie) komt woensdagavond bijeen om een afkoelperiode voor het Vondelpark te bespreken. “Het park is geen festivalterrein”, laat ze weten.

Eerder op de dag werd bekend dat bij mooi weer in het Vondelpark maatregelen gaan gelden om drukte en daarmee verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als het aantal bezoekers in het park aanzwelt, zouden eerst de zijingangen dicht kunnen gaan tussen 10.00 en 20.00 uur. Blijft het druk of wordt het nog drukker, dan mogen fietsers het park niet meer in en kan de toegang worden gedoseerd of kunnen alle ingangen tijdelijk dicht. Er kan ook extra worden gehandhaafd op naleving van de coronamaatregelen, zoals afstand houden.

Afgelopen zondagavond moest de politie optreden bij een spontaan feest in het Vondelpark. Daar hadden zich honderden mensen verzameld van wie een deel eerder op de dag op het Museumplein had gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen.

Volledig scherm Het oostelijke deel van het Amsterdamse Vondelpark, woensdagmiddag. © Videostill

Tilburg

In Tilburg werd woensdagmiddag het Spoorpark ontruimd en gesloten. De aanwezigen werden naar huis gestuurd. Dit omdat het er volgens de gemeente veel te druk was. Ook hier ging het om een paar duizend bezoekers. Ze kregen omstreeks 16.00 uur door megafoons van boa’s en de politie te horen dat zij het park moesten verlaten. Dat ging gestaag en volgens de parkmanager zonder problemen, al ontstonden er wel grote opstoppingen bij de poort en voor de stoplichten aan de weg.

Omstreeks 17 uur was het gebied volgens het Brabants Dagblad zo goed als leeg. De gemeente roept desondanks op om niet meer naar het park toe te gaan.

Nijmegen

Aan het eind van de middag veegde de politie ook het Kronenburgpark in Nijmegen schoon. Het was er volgens haar veel te druk waardoor het voor bezoekers steeds lastiger werd om genoeg afstand te houden. Alle aanwezigen, naar schatting enkele honderden, vertrokken volgens De Gelderlander zonder problemen.

Het Kronenburgerpark is de afgelopen weken al vaker ontruimd. Twee weken geleden, toen er nog volop sneeuw lag, gebeurde hetzelfde. Zo’n 600 mensen werden die dinsdagavond door de politie en handhavers van de gemeente weggestuurd uit het bekende park. Die dag verzamelden steeds meer mensen zich in het park om te sleeën, skiën of op andere wijze van de heuvels in het park te glijden.

