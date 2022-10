‘Leonie’ (17) leent zich als lokaas voor pedo-jagende tieners: slachtoffers volledig in elkaar gemept

persoonlijk verhaal ‘Te koop, herberg Spanje’, googelde Anna nadat geliefde stierf en ze vertrok: ‘Ben nieuw leven begonnen’

Als je partner plotseling sterft, wat doe je dan? De Rotterdamse Anna Visser besloot na de dood van haar geliefde in een impuls het roer om te gooien. Ze kocht een Spaanse pelgrimsherberg en emigreerde. ,,Hij voelt in Spanje dichterbij me dan in Rotterdam.’’

16 oktober