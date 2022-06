Leraar biologie in Amsterdam betrapt bij plegen fraude met examens

Oproep Geslaagd voor je eindexamen? Stuur ons jouw leukste feestfoto

Hoera, je bent geslaagd voor je eindexamen! Nu tijd eindelijk tijd voor feest. Trek je een fles champagne open met familie? Spring je met vrienden in een fontein? Dans je de hele dag verkleed de polonaise? Stuur ons jouw leukste geslaagdfoto en misschien zie jij jezelf terug in onze krant en op deze site. Vertel kort iets over hoe je het viert, wie je bent, waar je vandaan komt en welk diploma jij nu op zak hebt.

12:58