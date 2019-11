Leraar Dirk (41) is woedend op onderwijsbonden: 'Dit lost helemaal niks op’

Het werd gisteren gebracht als een prachtig resultaat, maar een groot aantal leraren is woest. De deal tussen minister Slob en onderwijsbonden, waarin eenmalig 460 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor het onderwijs, is volgens hen geen antwoord op de structurele problemen. Leraar Dirk Struijk lucht zijn hart. ‘Dit is gewoon schandalig.’

Sinds zeven jaar staat Dirk Struijk (41) als docent Nederlands voor de klas bij het Cals College in IJsselstein. ,,Daarvoor was ik leraar in het basisonderwijs. Ik ben blij met mijn overstap. Het salaris is prima. Als ik zie hoeveel beter wij het in het voortgezet onderwijs hebben...”

Precies dit is de reden dat Struijk, en zoveel andere leraren, al maanden en maanden aandringen op structureel meer geld voor het onderwijs. Struijk doet het uit solidariteit. ,,Het verschil in salaris is gewoon veel te groot. Basisschoolleraren zijn bovendien vaak op zondag al aan het werk, om het allemaal rond te krijgen. Daar moet gewoon meer geld naartoe.”

Met veel moeite - van nature zijn leraren geen actievoerders, ze staan liever voor de klas - werd voor komende week een landelijke actiedag op poten gezet, gesteund door alle bonden. Op 6 november zou het zover zijn. Maar plots kwam gisteren het nieuws naar buiten over de deal tussen Slob en de bonden. De AOb/FNV, AVS, FvOv, CNV Onderwijs, PO-Raad, VO-raad gingen akkoord met het aanbod van het ministerie van OCW om 460 miljoen in het onderwijs te stoppen, boven op eerdere maatregelen. De actiedag wordt afgeblazen.

Furieus

De Algemene Onderwijsbond (AOb) noemt het een eerste stap die laat zien dat actievoeren helpt, maar Struijk (en anderen) zijn furieus. ,,Als de bond zo overtuigd was van dit akkoord, hadden ze het eerst aan de leden kunnen voorleggen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Onze inzet is het dichten van het gat tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, en het oplossen van het lerarentekort. Maar dat gebeurt nu niet. We hebben structureel meer geld nodig, niet eenmalig. Ze stonden mooi te poseren met de minister, maar dit is niet meer dan een doekje voor het bloeden.”

De leraar noemt het handelen van de vakbond 'schandalig’. ,,Er is zo hard gewerkt om die actiedag te organiseren. Ik wil een bond die met de vuist op tafel slaat. Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd en stap over naar Leraren In Actie (LIA). Die zijn wel onafhankelijk en gaan door.”

De staking van woensdag is wat Struijk betreft nog niet van de baan. ,,Dat de bonden die hun handtekening gezet hebben niet meer meedoen, wil niet zeggen dat niemand wil staken. Ik ben het nog steeds van plan.”

Vakbond LIA kondigde vandaag ook al aan de staking door te zetten.