Leven in angst met bodyguards of alleen een alarmknop

Zwaarbewapende politiemannen met machinegeweren, ME-bussen die de straat inrijden en een politiehelikopter die laag boven de statige huizen cirkelt. Het is een hoogst ongewoon beeld voor de bewoners van het chique Statenkwartier in Den Haag. In het holst van de nacht wordt een gezin geëvacueerd en naar een veilige plek gereden. Het blijkt te gaan om de broer van Nabil B. en zijn gezin.



Nog geen etmaal eerder is in Amsterdam Reduan B. (41) vermoord; een andere broer. Het blijkt een vergelding te zijn. Een week voor de moord werd Nabil B. als kroongetuige gepresenteerd. Hij legde verklaringen af over de criminelen Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Zij worden door het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk gehouden voor zeker twintig afrekeningen in het criminele milieu.