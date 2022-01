Levenslang geëist tegen vijf hoofdverdachten in liquidatieproces Caloh Wagoh

Delano ‘Keylow’ R., oprichter van de motorclub, is in de optiek van justitie het onbetwistbare middelpunt van de megazaak. De officier van Justitie noemt R. de ‘spil in het liquidatienetwerk, de oprichter en leider van moordcommando’s’. Het OM acht bewezen dat R. vijf moordopdrachten aannam en heeft uitgezet. ,,Handel in de dood van mensenlevens als verdienmodel. Woorden schieten hiervoor tekort’’, aldus de officier van justitie.



Ook medeverdachten Feno D., Jermaine B., Willem B. en Greg R. hoorden levenslang tegen zich eisen. Het OM is nog bezig met het formuleren van de eisen tegen de overige verdachten. In minder dan acht maanden tijd werden vijf mensen door een ‘moordeskader’ gedood en werden voorbereidingen getroffen om nog een tiental anderen te vermoorden. ,,In opdracht”, aldus het OM. ,,Voor geld. Met een simpel chatberichtje op een PGP-telefoon werd beslist over leven en dood.”



Het OM zei ‘een tendens’ te constateren ‘van steeds gewelddadiger optreden in het criminele milieu’. De roep uit de samenleving om vergelding wordt steeds luider, aldus justitie. De misdaden van bendes als die van R. zijn ‘maatschappelijk volstrekt onaanvaardbaar’. De samenleving moet worden beschermd, het ‘excessieve geweld in de onderwereld’ bestreden.

Geen berouw getoond

Bij het motiveren van de strafeisen woog het OM mee dat de verdachten, op kroongetuige Tony de G. na, ‘geen verantwoordelijkheid hebben genomen of berouw hebben getoond’. De G. hoorde tien jaar cel tegen zich eisen. Die is fors lager, in ruil voor zijn bekentenissen. Delano R. heeft alle beschuldigingen stelselmatig ontkend. Volgens justitie was hij een dodenlijst voor Ridouan Taghi aan het afwerken. Taghi is hoofdverdachte in het andere megaproces, Marengo genaamd, dat draait om weer een andere reeks liquidaties.



,,Elke vijand van u is er een van mij”, zou R. in een versleuteld chatbericht aan Taghi hebben geschreven. Als de organisatie van Taghi de ‘spotters’ (verkenners), ‘ijzers’ (wapens) en ‘fietsen’ (vluchtauto’s) voor de liquidaties zelf had geregeld, kostte een moord in principe 70.000 euro. Moest R. zijn organisatie alles zelf laten organiseren, dan kostte dat totaalpakket 90.000 euro, al vroeg R. soms ook 100.000 euro.

Filmscript

In totaal zouden ’40 tot 50’ doelwitten op de dodenlijst hebben gestaan. R. eiste van zijn manschappen onvoorwaardelijke loyaliteit. Wie werd gearresteerd, moest zich ‘tot de dood’ beroepen op zijn zwijgrecht, zoals Taghi volgens justitie ook had geëist. De verdachten gehoorzaamden die eis en zwegen vooral. De deelnemers aan de moordbrigade communiceerden voornamelijk via versleutelde PGP-Blackberry’s .



De vracht aan belastende berichten uit met name de toestellen van Delano G. biedt in de visie van justitie een schat aan bewijs dat de verklaringen van kroongetuige Tony de G. veelal bevestigt. ,,Indien dit als filmscript was aangeleverd, was het waarschijnlijk afgewezen omdat het ongeloofwaardig lijkt,” stelden de officieren. ,,maar het is de keiharde realiteit dat vijf mensen in nog geen acht maanden tijd door een moordeskader op brute wijze zijn vermoord en voorbereidingen zijn getroffen om nog eens tien anderen te liquideren.”