Levenslang gestrafte die Chinees gezin uitmoordde, eist wéér medewerking aan gratie

Loi Wah Chung heeft nooit ontkend betrokken te zijn geweest bij de bloederige moordpartij in september 1987 in een woning in Rotterdam-Blijdorp. Daar werden bij een roofmoord de 34-jarige eigenaar van een afhaalrestaurant , zijn vrouw (34), hun 5-jarige dochtertje en 6 weken oude baby doodgestoken. De slachtoffers werden gruwelijk toegetakeld.



Chung diende in het verleden tevergeefs zes gratieverzoeken in. Het gerechtshof in Den Haag stelde in 2016 dat eerst met onbegeleid verlof verdere vooruitgang moet worden geboekt. Pas daarna kan worden beoordeeld of met de voortzetting van de levenslange gevangenisstraf enig doel wordt gediend. ,,Die verloven zijn goed gelopen,” zegt zijn advocaat Mathieu van Linde. ,,Maar je ziet dat het ministerie er eigenlijk alles aan doet om mijn cliënt geen uitzicht te bieden.”



Chung wil nu dat het ministerie voortgang maakt met zijn gratieverzoek uit 2015. Maar Chung vreest dat het ministerie het gerechtshof (dat adviseert over het gratieverzoek) niet van belangrijke informatie voorziet. Chung is ook bang dat het gerechtshof helemaal niet om advies wordt gevraagd over zijn gratieverzoek.