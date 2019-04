Levensteken van vermiste Joän (18) maakt verdwijning nóg mysterieuzer

Twaalf weken na haar verdwijning heeft Joän Berends (18) uit het Gelderse Heteren voor het eerst van zich laten horen. Althans, daar lijkt het op. Een vriendin kreeg op Facebook een teken van leven van de tiener, die een psychische stoornis heeft en verbleef in een jeugdzorginstelling. ,,Enerzijds zijn we opgelucht maar anderzijds ook weer niet’’, zegt moeder Esther Muller tegen deze site.

Ze vernam Eerste Paasdag 's morgens van een vriendin van haar dochter dat Joän een teken van leven had gegeven. ,,In een heel kort bericht via Facebook Messenger liet ze weten dat het goed met haar gaat maar dat ze voorlopig met rust gelaten wil worden’’, verzucht de moeder. Ze weet niet goed wat ze ervan moet denken. ,,Ik slaakte een zucht van opluchting dat Joän nog leeft en dat het naar verluidt goed met haar gaat, maar we weten niet waar ze zit en of er iemand bij haar is. Wie zegt me dat zij het was die het bericht verstuurde’’, vraagt Muller zich hardop af.

Geweldsdelinquent

Haar in Arnhem geboren dochter is gevoelig, beïnvloedbaar en daardoor kwetsbaar. Ze woonde tot juli vorig jaar zelfstandig in Enschede onder begeleiding van jongerenorganisatie Step Up Now. Medio april vorig jaar leerde Joän op de kermis in Hengelo een twintig jaar oudere man kennen. Hij gaf haar dure cadeaus en maakte complimentjes.

Joäns moeder waarschuwde haar dochter voor de man, volgens haar iemand die werd veroordeeld voor een geweldsdelict. Om hem te ontlopen, verhuisde Joän in juli vorig jaar van Enschede naar de semi-gesloten afdeling van De Heldringstichting in Zetten.

Muller vreest dat haar dochter op maandag 28 januari bij de man in de auto is gestapt toen ze per fiets onderweg was naar haar stageadres in Heteren. Het vermoeden bestaat dat ze richting België zijn gegaan. De fiets werd onbeheerd aangetroffen in een woonwijk vlakbij de snelweg A50.

Verjaardag

Joäns ouders hebben geen idee of hun dochter uit eigen beweging een teken van leven gaf of ertoe werd gedwongen. Ze gaan vooralsnog uit van het eerste en wachten de ontwikkelingen af. ,,Joän is zaterdag 18 jaar geworden en daarmee meerderjarig. Als zij aangeeft met rust gelaten te willen worden dan moeten we dat accepteren. Voorlopig dan toch’’, verzucht moeder Esther.