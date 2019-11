Lex uit Apeldoorn werd verliefd op Heidrun uit de DDR (en de stasi wist daar alles van)

Het is 9 november 1989 en de tranen rollen over haar wangen. Ik slikte mijn gemoed weg. Maar nu houd ik het ook niet meer. Heidrun en ik zitten in ons huis in Apeldoorn naast elkaar voor de televisie en zien hoe bij het vorderen van de avond steeds meer en ten slotte drommen mensen de grensovergang Bornholmer Strasse overlopen. Van Oost naar West en andersom. De Berlijnse Muur is gevallen. Als iemand weet wat die grens betekende was zij, waren wij het wel. De euforie spat van het televisiescherm. Oost en West vallen elkaar in de armen en wij doen dat ook.



De grensovergang Bornholmer Strasse lag vlakbij het appartement waar zij tot een paar jaar daarvoor woonde. Zij had alles opgegeven, verliet haar land, haar familie en vrienden, haar baan en geliefde Berlijn voor een leven met mij. Als je de DDR de rug toekeerde, kwam je niet zo snel het land meer in, andersom was nog veel onmogelijker. Sommige vrienden heeft ze sinds de dag dat ze naar Apeldoorn verhuisde niet meer gezien.