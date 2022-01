Lezers delen herinneringen aan laatste Elfstedentocht: ‘Opgeven was simpelweg geen optie’

Elfstedentochtverbroedering

Als hoofdredacteur van Friese komaf rust de verdenking op me dat ik 25 jaar na dato de laatste Elfstedentocht graag nog eens in herinnering roep. Het tegenovergestelde is waar. Dat ik warme herinneringen aan de koude januaridag in 1997 heb, mag duidelijk zijn. Ik groeide op tussen Bartlehiem en de Bonkevaart, na een paar nachten vorst zette mijn vader me steevast met de ‘houtjes’ ondergebonden op het ijs en de Elfstedentocht was een groot deel van mijn hele jeugd een heroïsch verhaal uit 1963. In 1985 en ’86 kwam dat ineens tot leven en in 1997 zat ik er middenin.

Volledig scherm Rennie Rijpma, hoofdredacteur AD. © Marlies Wessels

Vijfentwintig jaar geleden zette ik de eerste stappen in mijn journalistieke loopbaan. Als jonge verslaggeefster deed ik de hele dag vanuit Leeuwarden verslag van de Elfstedentocht. Ik ontmoette er mijn man en de vader van mijn kinderen, al had ik daar op 4 januari 1997 nauwelijks oog voor. Wel herinner ik me hoe ik na de eerste hectische uren van die dag een rondje liep door een verlaten starthal en evenals Henk Kroes, de toenmalig voorzitter van de Vereniging De Friesche Elf Steden. ,,Wat is it moai famke”, zei hij.

Jarenlang dacht ik dat het mooi was voor Friezen, of voor mij, omdat het met terugwerkende kracht zo’n bijzondere dag was. Maar hoe meer jaren verstreken na 4 januari 1997, hoe meer bijzondere verhalen ik over die dag hoorde. Verhalen uit alle hoeken van Nederland. Weemoedig terugblikken en iedere winter weer hopen op een nieuwe Elfstedentocht blijkt een universeel gevoel in Nederland. IJs verbroedert en daar verlangen we allemaal naar. Geniet ervan vandaag!