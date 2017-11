Lichaam 42-jarige Nederlander bij grindafgraving gevonden, zoektocht vandaag hervat

Varkens leren poepen op een toilet in Venhorst

28 november Varkens zijn slimme dieren die graag in familieverband leven. Ze zijn van nature proper. Daarom krijgen ze in Venhorst de beschikking over een speciaal 'varkenstoilet'. Dat is op zich niet nieuw. De dieren wordt geleerd in een bepaalde ruimte te poepen en te plassen. Daardoor blijft de rest van de stallen schoon. De verwachting is dat het ook minder stank zal opleveren.