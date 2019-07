Lichaam gevonden na zoektocht in water bij Moerdijkbrug

Eikenpro­ces­sie­rups en KLM bestaat dit najaar 100 jaar in De Ochtend Show to go

9 juli Bioloog Arnold van Vliet van het Kenniscentrum Eikenprocessierups is morgenochtend te gast in De Ochtend Show to go. Naast hem is ook voormalig KLM-stewardess Anneke Kirkaldy in de studio. Presentatoren zijn Anne-Marie Fokkens en Jörgen Raymann.