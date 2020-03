‘Lichaam in geborgen voertuig’ bij Zwartsluis, mogelijk dat van vermiste Sten (20)

Een nieuw seizoen Voxpop en maatrege­len tegen het coronavi­rus in De Ochtend Show to go

21:24 Roel Maalderink, maker van het succesvolle Voxpop, en econoom Raphie Hayat zijn dinsdag 10 maart te gast in de Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.