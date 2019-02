Lichaam in water gevonden bij Mauritskade

Of het om een man of een vrouw gaat en of deze persoon als vermist was opgegeven, is nog niet bekend.



Op een foto, die gemaakt is vanaf het Spinozahof aan de overkant, is te zien dat er meerdere hulpdiensten aanwezig zijn. Ook wordt er gebruik gemaakt van materiaal als een takelwagen en meerdere reddingsboten.



In het midden van de foto is op het gras een gele zak te zien, waar waarschijnlijk het stoffelijk overschot in zit.



De politie komt later met een update.