Lichaam ontdekt in kliko in Edam

‘Vroeger kreeg je na bloeddona­tie een herstelbor­rel­tje in plaats van een roze koek’

15:00 Erik de Bruin las het onlangs verschenen boek Nine Pints over bloed en was zo onder de indruk dat hij besloot ondanks zijn angst voor naalden donor te worden. Omdat met bloed levens worden gered. Dat hoorde hij bijvoorbeeld van ex-kankerpatiënt Ewout.