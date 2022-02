Lid elitetroepen vast voor drugscriminaliteit en wapenhandel

Een militair van de Special Forces is aangehouden op verdenking van voorbereiding van drugsimporten, verduistering van militaire goederen, betrokkenheid bij handel in wapens en verboden wapenbezit. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vanavond na berichtgeving door De Telegraaf .

Het OM laat weten dat de militair op 1 februari is aangehouden en drie dagen later is voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Arnhem. Die heeft tot de voorlopige hechtenis van veertien dagen van de verdachte besloten.

De Koninklijke Marechaussee doet het onderzoek naar de man. Daarbij is een doorzoeking geweest op twee adressen in Rotterdam en op de kazerne waar de man is gelegerd.

Volgens De Telegraaf is de verdachte een sergeant-majoor en is onder collega’s bekend dat hij namens het Korps Commandotroepen (KCT) geregeld in Suriname verbleef.