Liefde op het kerkhof: Marie-José en Ben vinden elkaar bij de graven van hun partners

stille tocht Witte duiven voor doodgesto­ken student Rainée: ‘Stop dit zinloos geweld!’

Zo’n negenhonderd mensen liepen woensdagavond in Vlissingen mee in een stille tocht voor Rainée Laveist, de twintigjarige student die donderdag werd doodgestoken. ,,Stop dit zinloos geweld!”, was de dringende oproep van burgemeester Bas van den Tillaar na afloop.

14 september