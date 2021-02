Liefke kreeg kanker na relatie van twee jaar: ‘Ik zei dat hij me mocht verlaten’

,,Er zijn momenten geweest dat ik zo beroerd was dat ik niet eens het klepje van mijn telefoon kon openmaken. Dat ik niet meer kon lopen, vijf keer op een avond flauwviel en door Richard moest worden gevoerd. Door de chemo werd al mijn energie opgeslokt en had ik verschrikkelijke gewrichtspijn. Waar ik normaal het fundament ben onder het dagelijkse reilen en zeilen van ons gezin, kon ik helemaal niks meer. En al die tijd was Richard geweldig. Voorheen liet hij de dingen graag aan mij over, maar nu deed hij zonder klagen de was. Hij kookte, ruimde op, zorgde voor de kinderen.