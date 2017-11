Lieve Sint, beseft u wel: ik wil géén badeend XXL 

Verder breek je in de meeste Nederlandse huizen en tuinen je nek over windlichten, kandelaars en kaarsenstandaards en beeldjes. Niet doen, stelt Siccama. ,,De woonafdelingen van H&M en ZARA hebben er een handje van elk seizoen nieuwe exemplaren te bedenken. Waag je er niet aan. Koop in plaats daarvan de kaars zelf, één luxe mooie of een hele doos ervan. Uit ervaring weet ik dat mensen blijer zijn met spullen die ze kunnen consumeren of die tijdelijk zijn. Een fles wijn, een hotelovernachting, een bos bloemen, mooie olie, lekkere kruiden. Het klinkt simpel, maar de ontvangers vinden dat prima cadeaus.''



Andere gevaarlijke fuik: ingewikkelde keukenmachines en hype-gevoelige voorwerpen, zegt trendwatcher Lieke Lamb. Tot die eerste categorie behoren de jaren 90-rages broodbakmachine en pastamaker die nu overal wegroesten. ,,Het lijkt leuk, maar het is een enorm gedoe en gepoets voor een product dat je makkelijk en goedkoop in de supermarkt koopt. Nu heb je de airfryer, de ijsmaker, de popcornmachine en de pizzarette. Stuk voor stuk logge bakbeesten die ruimte vreten op het aanrecht of in het keukenkastje. Na één keer gebruiken denk je 'laat maar' en verdwijnt het ding onherroepelijk richting schuur'', weet Lamb.



Nog een kat in de zak: goedkoop plastic speelgoed en allerhande low budget elektronica. ,,Leuk hoor, zo'n roze koptelefoon of blauwe snoertjes van een paar euro. Maar je weet eigenlijk al dat het een kwalitatief onverantwoorde aanschaf is.''