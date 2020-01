‘Lieve’ stiefvader (53) krijgt seksuele gevoelens voor dochtertje (10) en misbruikt haar jarenlang

Dat kwam allemaal uit toen het meisje er in april 2019 met vriendinnen over praatte. Die stapten naar de pedagogisch hulpverlener op school, die het meisje overtuigde om het aan haar moeder te vertellen. Toen zij dat deed per app, gaf de stiefvader toe dat hij haar misbruikte en schakelde hij hulp in. In september werd hij vastgezet.