'Lieve Wessel' (18) overleed door politiekogels in Delft. Waar ging het mis?

Maandag werd hij doodgeschoten . Waarin raakte de 18-jarige Wessel verstrikt? Niemand die het antwoord weet. ,,Zoals ik die jongen ken, geloof ik never, never nooit dat hij zoiets zou doen.''

Vrienden en bekenden van de 18-jarige Wessel uit Zoetermeer vinden het ongelooflijk moeilijk te bevatten dat nota bene hun maatje zich mogelijk bewoog in de wereld van de harde criminaliteit.

De blonde Wessel, zoon van een politieman, altijd vrolijk en gezellig, en tot vorig jaar lid van voetbalclub DWO, lijkt in ieder geval goed van het padje af te zijn geweest. Hij zou maandag om 05.00 uur 's ochtends met een op een vuurwapen lijkend voorwerp gericht hebben op de gevel van coffeeshop The Game in Delft.

Die stad wordt sinds mei geteisterd door gewelddadige aanslagen, waarbij met automatische wapens op gevels werd gevuurd en explosieven werden neergelegd. Verscherpt toezicht leidde maandagochtend tot de schietpartij, waarbij een agent meerdere malen het vuur opende op twee personen op een scooter. De twee vluchtten weg, het lichaam van Wessel werd amper een uur later bij het ziekenhuis in Zoetermeer achtergelaten. Artsen probeerden de tiener te reanimeren, maar tevergeefs.

Justitie is druk bezig met het onderzoek en blijft, zes dagen na de dood van Wessel, terughoudend met het trekken van conclusies. Is de 18-jarige gedood door een politiekogel of de kogel van een ander? ,,We weten het nog niet. Het staat nog niet onomstotelijk vast hoe hij de schotwond heeft opgelopen'', stelde gisteren Vincent Veenman van justitie.

Wat er in vredesnaam met Wessel is gebeurd? Criminoloog Jeroen van den Broek, die veel onderzoek doet naar het straatleven en jeugdcriminaliteit, kan er geen oordeel over vellen , zegt hij.



Zijn de jongens geronseld door beroepscriminelen of penoze om oude vetes te beslechten of hun vuile klusjes te klaren? Worden ze aangestuurd door mocromaffia? Of hebben de knapen snel geld willen maken met eigen onzinnige acties?



Van den Broek ziet in zijn algemeenheid dat jongeren op straat in ieder geval een geromantiseerd beeld hebben van de onderwereld. Zoals Holleeder bijvoorbeeld. De 'knuffelcrimineel' wordt door massa's jongeren op een voetstuk geplaatst. Een van de vrienden van Wessel postte een foto van Holleeder op sociale media, als ware de misdadiger een held. Met een quote: 'Deel geen tweede kansen uit. Als iemand je belazert houdt het op.'

Van den Broek ziet het fenomeen vaker onder straatjeugd. ,,In Spangen in Rotterdam waren jongeren helemaal idolaat van Holleeder, die vinden ze heel tof. Dat is iets wat je wel vaker ziet in de straatcultuur.''

De aanslagplegers in Delft zouden volgens Van den Broek ook zomaar jongens en jongemannen kunnen zijn die te veel misdaad- series hebben gekeken. ,,En denken: 'Hé, dat kan ik ook'.'' En dan is een vuurwapen in ieder geval qua beschikbaarheid via Instagram of de app Telegram zo gevonden, schetst hij.

,,Ik zou niet weten waar Wessel bij hoorde'', zegt Van den Broek. ,,Ik denk dat het gezond en verstandig is het onderzoek af te wachten. Ik zou in lijn met justitie alle scenario's open willen houden.''

Volgens Van den Broek heeft jeugdcriminaliteit in ieder geval vaak te maken met snel geld en status. ,,Snel stappen willen zetten in een milieu waarvan je de verkeerde voorbeelden ziet. Voor jongens die zich in dat straatleven begeven kan dat heel aanlokkelijk zijn. Zeker als jongens van buitenaf ogenschijnlijk succesvol zijn of het voor elkaar hebben, kan het aanleiding zijn om te denken 'ik ga ook stappen zetten'.''

Dat gaat dan vaak in het vluchtige criminele milieu van nu gepaard met grove acties. ,,Om te laten zien dat jij degene bent die je niet moet fucken.'' Vuurwapens circuleren in Nederland steeds vaker onder jongeren, signaleert de criminoloog. ,,Een zorgelijke trend.''

Advocaat Bart van Elst van SED Advocaten, die ook jeugdzaken doet, kan niet goed beoordelen of vuurwapens inderdaad in steeds jongere handen terechtkomen. Maar: ,,Ik vind ze wel jong, dat kan ik wel zeggen. Ze schrikken zich vaak kapot als ze horen dat ze drie of zes maanden de cel in kunnen draaien. Ze weten dat ze het niet mogen hebben, maar het besef daalt vaak pas in als ze bij de politie of de rechter komen."

Van Elst is raadsman van een 18-jarige jongen die eerder dit jaar met een vuurwapen op het mboRijnland is gepakt, de school waar ook de doodgeschoten Wessel naartoe ging. Beiden kenden elkaar ook via via.



Van Elst ziet vaker jongeren in zijn praktijk komen vanwege vuurwapenbezit. In het geval van zijn cliënt betrof het een alarmpistool dat omgebouwd was, zodat er kogels mee afgevuurd konden worden. ,,Ze lopen ermee omdat ze het cool vinden, of omdat ze zich niet veilig voelen.



,,Twee van dit soort gevallen dicht bij elkaar, dan is het in elk geval niet héél uitzonderlijk. Wapens worden ook verheerlijkt door hiphop, elke zichzelf respecterende rapper staat met wapens op YouTube. Het is meer in your face dan twintig jaar geleden."

Vrienden van Wessel organiseerden gisteravond om 19.00 uur een herdenkingstocht. Ze eindigen bij de hangplek waar hij rondhing.