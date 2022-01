Ligt Tanja Groen in één van de gevonden ‘graven’? ‘Er is hoop, zeker’

De volgende Taghi? Die loopt in Utrecht nu al over straat: ‘Je ziet jongens van 14 jaar oud’

Minderjarige dealers, autokrakers van een jaar of 16 of piepjonge gastjes die klussen uitvoeren voor de ‘grote jongens’: de jonge aanwas in het criminele circuit van Utrecht wordt met de dag jonger. Agenten in de wijk kijken nergens meer van op. ,,Je ziet ze soms al vanaf 14 jaar.”

18 januari