Lijsttrekker Amsterdamse Piratenpartij poedelnaakt op campagneposters

Moeder ontvoerde Insiya moet nu vechten tegen arrestatiebevel in India

12:26 De moeder van het in 2016 ontvoerde meisje Insiya (nu 4 jaar oud), Nadia Rashid, kan niet naar India om haar dochtertje terug te halen. De vader van het meisje heeft in India aangifte gedaan van kidnapping. ,,Een verhaal waarbij hij allerlei feiten weglaat, maar de moeder zou nu in India gearresteerd kunnen worden. We zijn in hoger beroep gegaan tegen dat arrestatiebevel,’’ zegt Rashids advocaat Peter Plasman.