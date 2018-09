Lili en Howick mogen blijven en zijn weer gevonden

Lili en Howick mogen toch in Nederland blijven. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De kinderen mogen blijven vanwege 'actuele omstandigheden' rond hun veiligheid. Volgens D66 en CU was de aankondiging van een klopjacht op de kinderen de druppel . De kinderen waren vrijdagavond weggelopen, maar zijn inmiddels weer gevonden.

Lili en Howick zijn vanmiddag teruggevonden. Waar ze zijn aangetroffen is niet bekend, meldt Flip Schüller, de advocaat van de kinderen. De kinderen kwamen boven water nadat het staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid zaterdagmiddag had besloten ze in Nederland mogen blijven.

,,In de zaak van de kinderen Lily en Howick heeft de Nederlandse overheid samen met de Armeense autoriteiten alles gedaan wat mocht worden verwacht om een solide opvang in Armenië te regelen. Armenië is een veilig land waar de kinderen met hun moeder kunnen worden herenigd'', aldus het ministerie. ,,Actuele ontwikkelingen die zich in deze zaak de afgelopen uren hebben voorgedaan hebben er echter toe geleid dat het welzijn en de veiligheid van de kinderen niet meer voldoende kunnen worden gewaarborgd. De staatssecretaris heeft daarom, alles overwegend, besloten dat de kinderen in Nederland mogen blijven. De betrokken instanties doen er alles aan om te weten te komen of de kinderen nu veilig zijn en waar zij zijn.''

Volledig scherm De twee Armeense kinderen Lily en Howick voorafgaand aan de zitting van de Raad van State over hun asielprocedure © ANP

Fantastisch

De advocate van de kinderen is blij met het nieuws. ,,Fantastisch nieuws dat Lili en Howick in Nederland mogen blijven. We zijn heel blij dat staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid tot inkeer is gekomen en heeft besloten dat de kinderen niet uitgeleverd worden aan Armenië'', aldus advocate Patricia Scholtes. Ze denkt dat Lili en Howick snel zullen opduiken nu het nieuws over het niet-doorgaan van de uitlevering bekend is geworden.

Ook in de Tweede Kamer overheerst opluchting over het nieuws dat de Armeense kinderen Lili en Howick toch in Nederland mogen blijven. Het besluit van staatssecretaris Mark Harbers (Immigratie) kan bijna Kamerbreed op instemming rekenen.

,,Eindelijk! De boodschap die heel Nederland al dagen roept, is overgekomen. Lili en Howick blijven thuis'', twittert GroenLinks-leider Jesse Klaver. ,,Toch nog een hart'', aldus Kamerlid Corrie van Brenk van 50PLUS.

Ook bij de coalitiepartijen vindt de staatssecretaris steun. ,,Soms moet je zacht zijn'', vindt Michel Rog (CDA). ,,Blij dat Harbers alsnog zijn discretionaire bevoegdheid heeft gebruikt.'' D66-leider Alexander Pechtold is eveneens verheugd. ,,Het welzijn van de kinderen dreigde vandaag in gevaar te raken, dat staat uiteindelijk voorop.''

De moeder van de twee kinderen is een jaar geleden al uitgezet naar Armenië. Het minister van Justitie en Veiligheid wil desgevraagd niet zeggen wat deze beslissing voor consequenties heeft voor de situatie van de moeder. Een asieldeskundige acht het 'zeer goed mogelijk' dat de moeder van Lili en Howick door deze beslissing op termijn ook terug zou kunnen keren naar Nederland. Het asielrecht beidt de mogelijkheid om ouders van minderjarige Nederlandse kinderen naar Nederland te halen. Die mogelijkheid zou ook voor de moeder van Lili en Howick, die niet Nederlands zijn, kunnen gelden.

Weggelopen

De twee kinderen zouden zaterdag op het vliegtuig worden gezet naar Armenië, maar zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag weggelopen vanaf een adres het Gelderse Wijchen. Zij waren op dat moment volgens de politie bij hun grootouders. De politie heeft de hulp van burgers ingeroepen in de zoektocht naar Lili en Howick uit zorg over de veiligheid en het welzijn van de kinderen van twaalf en dertien.

Vrijdag wees de voorzieningenrechter in Amsterdam de verzoeken om uitstel van de uitzetting naar Armenië af. Volgens de rechter waren goede afspraken gemaakt over onderdak, scholing en geld. De advocaten hadden het verzoek bij de rechtbank ingediend omdat het niet goed zou gaan met de moeder (die al naar Armenië is uitgezet) die daardoor niet voor de kinderen zou kunnen zorgen. Eerder waren er ook al rechtszaken.