Limburg gaat wasberen afschieten: ‘Onnodig en dweilen met de kraan open’

Daarnaast zijn wasberen vaak besmet met een specifieke spoelwormsoort (Baylisascaris procyonis), waarvan de eitjes worden verspreid via de mest en de vacht, en via handen en de mond in het lichaam terecht kunnen komen. De parasiet geeft bij wasberen meestal geen verschijnselen. Ook bij mensen zijn de meeste infecties met de worm asymptomatisch, maar in zeldzame gevallen kan de infectie ernstige (neurologische) klachten veroorzaken.



Toch vormt de wasbeer hierdoor geen bedreiging voor de volksgezondheid. ,,Het is een flutargument”, geeft Mulder aan. ,,Dat elke keer weer gebruikt wordt. In de afgelopen vijftig jaar zijn van de 300 miljoen mensen in Noord-Amerika dertig mensen besmet geraakt, waarvan zes overleden. Dat zou betekenen dat het in heel Nederland 100 jaar zou duren voordat we één dode hebben. Statistisch gezien is de kans om de loterij te winnen zelfs groter.”