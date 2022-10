Limburger Yvo T. veroordeeld tot 27 jaar cel wegens doodschieten Belgische agent in Spa

Marion verloor zoon Rob (22) door zelfdoding en strijdt nu tegen de Staat: ‘Had zijn hand willen vasthouden’

Het is een mooie voorjaarsochtend in 2010 als Marion van Gerrevink haar zoon Rob (22) dood aantreft in hun huis in Beekbergen. Waar ze zo bang voor was is gebeurd: hij heeft zich van het leven beroofd. Nu, ruim twaalf jaar later, staat ze voor de rechter om het recht op hulp bij zelfdoding te bepleiten. ,,Ik was bij zijn geboorte, ik had ook bij zijn overlijden willen zijn. Het doet me pijn dat Rob hier alleen doorheen moest.’’

9 oktober