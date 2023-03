Limburgs stel schrikt zich wezenloos: e-sigaret ontploft in auto op snelweg

Een e-sigaret die ontploft en ontbrandt terwijl je met je auto met 120 kilometer per uur over de snelweg scheert. Dat overkwam een Limburgs echtpaar uit Kerkrade. ,,Het ding ging als een voetzoeker tekeer tussen de pedalen en de voeten van mijn man”, vertelt de flink geschrokken Emily Fischer.

Een paar verbrande vingers, hevige schrik en een ster in de voorruit. Dat is wat Fischer aan het bizarre voorval heeft overgehouden. ,,Mijn man Ralf zei: ‘geef me mijn vape even aan’. Het ding lag in het handschoenenkastje. En terwijl ik wilde kijken of hij aan stond, knalde de accu er met geweld uit tegen het raam. Het was net een kogel.”

Volledig scherm Een flinke ster in de ruit. Dat bleef over na de spontane ontbranding van een e-sigaret in de auto van Emily en Ralf Fischer uit Limburg. Inzetje: de overblijfselen van de ontplofte e-sigaret. © Eigen Foto

Vlammend projectiel

Volgens de Limburgse leek het alsof er een stuk vuurwerk afging. Want na tegen de voorruit te zijn gebotst, zocht het projectiel vlammend zijn weg tussen de benen van haar partner. ,,Hij trok aan zijn stuur, maar gelukkig stonden we vrij snel stil langs de weg.”

Daarmee was het avontuur nog niet voorbij, want de accu van de sigaret bleef gewoon branden. ,,Ik heb het ding met een stuk papier uit de auto gepakt en in het gras gegooid.” Zelfs na een kwartier was het nog gloeiend heet. In de auto was een spoor van zwart roet achtergebleven.

Fischer prijst zichzelf gelukkig dat ze de elektronische sigaret eerst omdraaide om te bekijken, en niet gericht op het gezicht van haar man aangaf. ,,Je wilt niet weten wat er had kunnen gebeuren.” Nu bleef de fysieke schade beperkt tot pijnlijke vingers. ,,Daar zit gelukkig genoeg eelt op’’, lacht ze.

Volledig scherm De verbrande vingers van Emily Fischer na de explosie van de e-sigaret. © Eigen foto

Spontaan ontbranden van accu's uit e-sigaretten komt zelden voor, maar ingrijpend is het meestal wel. Zo werd de kaak van een Amerikaanse tiener ontwricht in Utah toen een vaper in zijn gezicht explodeerde. Vorig jaar was een Israëlische man zo ongelukkig dat een exemplaar voor zijn borst ontbrandde. Ook hij moest met brandwonden naar het ziekenhuis worden gebracht.

Geslachtsdelen

De meeste incidenten vinden plaats in de broekzak van gebruikers, aldus een overzicht dat het Amerikaanse tijdschrift Tobacco Prevention and Cessation in 2018 publiceerde. Met als vaakst voorkomend letsel verwondingen aan dijen, handen en geslachtsdelen.

Nederlandse verkopers van vapes reageerden al eerder op ontploffingen in het buitenland. Het advies is om de batterijen altijd te vervoeren in een opbergbox of etui. Los in de broekzak kunnen ze in aanraking komen met muntgeld of sleutels, en dan kan er kortsluiting ontstaan. Overigens gebeurt het ook dat accu's van telefoons en e-bikes spontaan ontbranden.

Volledig scherm Een gebruiker van de elektronische sigaret. © ANP

,,Ik vind het jammer dat dit verhaal weer negatieve publiciteit voor e-sigaretten betekent”, zegt een verkoper in het zuiden van het land, die graag anoniem wil blijven. ,,Terwijl ik al zoveel mensen van een tabaksverslaving heb afgeholpen met deze waar.”

‘Kleinere’

Vapen is populair onder verstokte rokers in de hoop van het roken af te komen. Toch is het gebruik van een e-sigaret niet zonder risico. Hoewel de e-sigaret minder ongezond is dan tabakssigaretten, bevat de damp van e-sigaretten een aantal ingrediënten en chemische onzuiverheden die schadelijk zijn voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Per 1 oktober zijn e-sigaretten met een smaakje verboden en mogen ze alleen nog naar tabak smaken.

De familie Fischer heeft de vape niet in de ban gedaan. ,,Mijn man is overgestapt op een kleinere. Daar zit een veel kleiner batterijtje in.”