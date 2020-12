Linde (31) trouwde met zichzelf: ‘De wandeltocht daarna is mijn huwelijksreis’

,,De man met wie ik zes jaar geleden een scharrelrelatie verbrak, vraagt weleens: ‘Linde, waarom ben je zo gelukkig?’ Ik ben oprecht dankbaar als ik hem zie, want dankzij hem ben ik van mezelf gaan houden. We hadden het indertijd gezellig, konden urenlang kletsen en bleven soms bij elkaar slapen. Een relatie noemden we het niet. Toch vond ik het vervelend toen ik begon te vermoeden dat hij seks had met andere vrouwen. Hij ontkende, deed alsof ik gek was met mijn verdenkingen. Tot hij op mijn verjaardag, in mijn eigen huis, mijn beste vriendin probeerde te versieren. Ik heb een punt gezet achter wat we hadden, en besloot uit te zoeken waarom ik zo respectloos met me liet omgaan.