Link vermoed tussen moord ex-profvoetballer in Amsterdam en liquidatie op Curaçao

Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de moord op oud-profvoetballer Kelvin Maynard, in 2019 in Amsterdam, denkt dat zijn dood verband houdt met de liquidatie van Genciël Feller op Curaçao in datzelfde jaar. Het Openbaar Ministerie loofde donderdag een beloning van 20.000 euro uit voor de tip waarmee de politie zicht krijgt op de opdrachtgever(s).

De 32-jarige Maynard werd op 18 september 2019 in zijn grijze Volkswagen Golf onder vuur genomen op de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost. Dat gebeurde vanaf een scooter met daarop twee mannen die naast hem stopten terwijl hij wachtte voor het stoplicht. De oud-profvoetballer gaf daarop gas, belandde vervolgens met hoge snelheid in een brandweerkazerne en bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. De vermoedelijke daders waren te zien op bewakingsbeelden.

Na de beschieting werden drie personen aangehouden, die ook weer vrijkwamen en geen verdachten meer zijn. Het onderzoek is dit jaar heropend nadat de politie nieuwe informatie kreeg over een mogelijke link met de liquidatie van de 23-jarige Genciël ‘Genna’ Feller. Hij overleed op 2 september 2019 op Curaçao. Twee mannen renden in Willemstad op zijn witte Hyundai af en vuurden van dichtbij talrijke kogels af op de voor- en zijkant van de auto. De twee uitvoerders werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van twintig jaar, een derde kreeg zestien jaar cel opgelegd.

Mogelijk zijn bij beide liquidaties dezelfde opdrachtgevers betrokken, aldus de politie. ,,In liquidatiezaken blijven zulke opdrachtgevers vaak zelf op de achtergrond en laten anderen het vuile werk opknappen”, zegt een politiewoordvoerder op de website van Opsporing Verzocht. ,,Zowel bij Genciël Feller als bij Kelvin Maynard zijn de opdrachtgever of -gevers er nog altijd mee weggekomen. Om dit soort zaken op te lossen hebben we echt mensen nodig die willen verklaren. Dat kan ook vertrouwelijk.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De verkeerslichten op de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost. © Opsporing Verzocht

400 kilo coke

In het criminele milieu ging in 2019 het verhaal dat twee in september van dat jaar geliquideerde Amsterdamse criminelen waren vermoord omdat ze samen met anderen een partij van 400 kilo cocaïne hadden gestolen van de organisatie van de bekende Surinaamse drugshandelaar Piet Wortel. Het ging om Genciël ‘Genna’ Feller, die op Curaçao werd doodgeschoten, en ex-profvoetballer Kelvin Maynard, die in Zuidoost werd vermoord.

Wortel zou hebben bezworen dat hij ‘iedereen zou afknallen’ die van de opbrengst van de ‘ripdeal’ (drugsdiefstal) genoot. Wortel noemde dat verhaal via zijn advocaat Doesburg toen ‘klinkklare onzin’. ,,Mijn cliënt ontkent iedere betrokkenheid bij deze zaken en hij maakt zich zorgen over consequenties die dit soort ongefundeerde berichten voor hem en zijn naasten kunnen hebben.”

Siegfried ‘Piet’ Wortel werd begin maart dit jaar aangehouden op Aruba. Leden van het politieteam FastNL van de Landelijke Eenheid wachtten hem op bij de paspoortcontrole op de luchthaven van Oranjestad na aankomst met een vlucht vanuit Suriname. De in Nederland geboren Surinamer werd door de Nederlandse opsporingsdiensten gezocht omdat hij nog een gevangenisstraf van bijna drie jaar had openstaan.

In maart 2014 was hij door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar voor drugstransporten en deelname aan een criminele organisatie. Op verlof vluchtte hij naar Suriname, waardoor hij de rest van zijn straf niet uitzat. Een week na zijn aanhouding op Aruba werd Wortel uitgeleverd aan Nederland.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: