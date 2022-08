Litteken op mijn been herinnert mij nog aan de woorden van de arts: smeer je in of blijf uit de zon

Met veel kopzorgen over de verwarmingsrekening voor komende winter, ploeteren we ons - ironisch genoeg - van de ene naar de andere hittegolf. Ik deed mijn best het hoofd koel te houden en reed dit weekend in een elektrische deelauto - want ja, klimaatverandering - naar de Loosdrechtse plas om te suppen: staand peddelen op een groot uitgevallen surfplank. Ik supte mezelf een slag in de rondte door het water van het prachtige natuurgebied. Ondanks de dikke laag factor 50 voelde ik de felle zon fikken op mijn huid. Vandaag een tomaatje morgen een chocolaatje, zei ik voorheen stoer. Maar tegenwoordig kijk ik wel uit.