LIVE | 60-jarigen aan de beurt voor coronaprik, OMT wil noodrem op versoepelingen

24 april Een Labradoodle die nooit wordt uitgelaten en een klein katje dat zichzelf moet redden in een zwaar vervuild huis. Of slecht opgevoede honden die zo hard bijten, dat kinderen in het ziekenhuis belanden. Grote kans dat het baasje in de rechtszaal tegenover officier van justitie Rolf Limburg (28) komt te staan. ,,Een dier kan zijn levensverhaal niet vertellen.”