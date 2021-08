LIVE | 658 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen, XL-vaccinatielocatie Jaarbeurs sluit

Identiteit overleden man in Zutphens ziekenhuis bekend: ‘We hebben de familie ingelicht’

12:36 Het mysterie rond de overleden man in het Gelre Ziekenhuis in Zutphen is opgelost. Het gaat volgens de politie om een 54-jarige Chinees die illegaal in Nederland verbleef. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf.