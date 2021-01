LIVE | Aangiften om fraude coronaregeling, honderd Nederlandse meldingen bijwerkingen coronavaccin

Miljoenen AstraZene­ca-vac­cins binnen handbereik: prik voor de prijs van een biertje

12 januari Nu het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zich buigt over een goedkeuring van het AstraZeneca-vaccin, lijkt het een kwestie van weken voordat Nederland massaal een prik kan halen. Liefst 11,7 miljoen doses van het in Oxford ontwikkelde vaccin komen dit jaar onze kant op, waarvan 4,5 miljoen nog dit kwartaal. Het vaccin is zo’n beetje in alle opzichten anders dan de al goedgekeurde varianten van Pfizer en Moderna.