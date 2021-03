LIVE | Aantal besmettingen Duitsland blijft dalen, besmettingen Curaçao blijven stijgen

‘Godmother van de coke’ Naima Jillal had geen blingbling, wel een maagver­klei­ning en véél vijanden

17 maart Ligt de ‘Godmother van de coke’ begraven onder de betonnen vloer van een havenloods in Antwerpen, gruwelijk verminkt en in stukken gehakt? De politie houdt rekening met dat scenario, en woelt de loods centimeter voor centimeter om, op zoek naar wat nog rest van Naima Jillal (54). De Nederlandse vrouw was één van de topfiguren uit de Mocromaffia en maakte met haar ‘chartermaatschappij voor cocaïnetransport’ meer vijanden dan dat ze verdiende - en ze verdiende miljoenen.