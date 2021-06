LIVE | Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt onder de 500, slechts 585 nieuwe besmettingen

Kroongetui­ge Nabil B. had half jaar voor deal toegang tot internet in zijn cel: Hij kon ‘alles’ googelen

18 juni Maanden voordat hij werd gepresenteerd als kroongetuige tegen Ridouan Taghi en diens criminele organisatie, had Nabil B. toegang tot internet in zijn cel. Dat appte hij zijn familie via een smartphone die hij van 15 september 2017 tot 9 februari 2018 tot zijn beschikking had.