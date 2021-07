LIVE | Aantal positieve tests naar bijna duizend, minder dan 250 coronapatiënten in ziekenhuizen

CoronavirusHet aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald tot onder de 250. Voor het eerst sinds 16 september vorig jaar, 289 dagen geleden, komt het aantal opgenomen mensen onder dat niveau uit. Ondertussen loopt het gemiddelde aantal besmettingen per dag op. Afgelopen etmaal zijn er 962 nieuwe gevallen gemeld, dat is het hoogste aantal in ruim twee weken. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.