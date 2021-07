LIVE | Aantal positieve tests neemt in rap tempo toe, De Jonge: ‘Wel iets om je zorgen over te maken’

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is gestegen naar 110. Op basis van één dagcijfer kunnen niet direct conclusies worden getrokken over de trend, maar de stijging is wel de grootste sinds 5 mei. Ook het aantal positieve coronatests blijft toenemen. Vergeleken met vorige week is het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen bijna verdrievoudigd. Intensive care-hoofd Diederik Gommers, van het Rotterdamse Erasmus MC, denkt dat de deltavariant in ons land niet snel tot een nieuwe lockdown zal leiden. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog leest u hier terug.