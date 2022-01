LIVE | Achterstand RIVM loopt op: 78.000 besmettingen niet geregistreerd; minder dan 250 patiënten op ic's

CORONAVIRUSHet aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag weer iets gedaald. Er liggen minder dan 250 mensen op de ic’s. Het RIVM registreerde woensdag 58.666 nieuwe besmettingen. Het werkelijke aantal ligt hoger, want achterstand bij het RIVM loopt verder op. Over de afgelopen negen dagen zijn 78.000 meldingen van positieve tests nog niet geregistreerd. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.