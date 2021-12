LIVE | Advies VS: liever niet prikken met Janssen-coronavaccin, meer oud papier door besteldrift pakketjes

video's Gemeenten niet blij met door Rijk verplichte asielop­vang: ‘Tik op de neus’

De gemeenten Enschede, Gorinchem, Venray, Alkmaar en de regio Rotterdam worden verplicht vóór het einde van het jaar noodopvanglocaties voor in totaal 2000 asielzoekers in te richten. Mogelijk worden later ook nog andere gemeenten aangewezen.

