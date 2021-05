LIVE | Alles wordt duurder na coronapandemie, 'GGD's decennialang financieel uitgekleed’

CORONAVIRUSDe volledige heropening van de scholen, zonder de anderhalve meter afstand in acht te nemen, kan leiden tot een toename van het aantal infecties. Dat kan, vlak vóór de zomervakantie (en de verplichting om in quarantaine te gaan) negatieve gevolgen hebben voor geplande vakanties, zo waarschuwt het OMT. Het totaal aantal coronapatiënten dat op maandag in de ziekenhuizen is opgenomen is met 1695 bezette bedden het laagst sinds 11 december 2020. Ondertussen is in de rest van de wereld het virus nog niet uitgeraasd, meldt de WHO. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.