LIVE | Alsnog streep door carnavalsevenementen na noodkreet ziekenhuizen

video Wesley's speurhon­den zoeken overal ter wereld gesmokkel­de dieren: ‘Een groot spel voor ze’

Apen en vogels in Indonesië, neushoorns in Afrika en jaguars in Zuid-Amerika. Over de hele wereld worden dieren in nood gered dankzij de hulp van honden die opgeleid worden in onder meer Kampen. Wesley Visscher (33) uit Ens traint de dieren, die hem nog elke dag blijven verbazen. ,,Geen detectiepoortje kan aan de honden tippen.”

7 november