LIVE | Artsen: Temperaturen geen goede methode om op corona te screenen, 5837 avondklokboetes

CoronavirusHet temperaturen van mensen ‘aan de poort’ is geen goede methode om te screenen op corona, zegt de Federatie Medisch Specialisten. Contactloze thermometers zouden niet nauwkeurig genoeg zijn en een onder- of een overschatting van de temperatuur kan leiden tot schijnveiligheid. Met alle gevolgen van dien. De politie laat weten afgelopen week 5837 avondklokboetes te hebben uitgeschreven. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.