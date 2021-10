LIVE | Belgische huisarts weigert niet-gevaccineerden, douane pakt illegale 'coronamedicijnen' af

Geschokte reacties op Haags tramdrama: ‘Hier zo te moeten sterven, vreselijk’

19 oktober Op de grijze stoeptegels van tramhalte Anthony Fokkersingel in de Haagse wijk Ypenburg groeit dinsdagmiddag het aantal bosjes bloemen tot meer dan tien. Bij een aantal is een brief gedaan: ‘Waarom toch? Niemand heeft het recht het leven van een ander te nemen’.